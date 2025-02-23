Владимир Зеленский не желает подписывать соглашение с США о редкоземельных металлах, считая, что его последствия могут коснуться будущих поколений украинцев. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп стремится получить от Украины стопроцентную надбавку к уже оказанной помощи.

«Я просто хочу диалога с президентом Трампом. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — сказал Зеленский.

Он также продолжает настаивать на том, чтобы в документ были включены гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля сообщил, что в ближайшее время состоится подписание соглашения между Зеленским и Соединенными Штатами о редкоземельных элементах в Украине. Однако, по данным украинских СМИ, источники в офисе Зеленского заявили, что соглашение все еще нуждается в доработке.

В начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в поставках редкоземельных металлов с Украины. Министр финансов США Скотт Бессант передал президенту Зеленскому в Киеве проект соглашения о полезных ископаемых.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это поспособствует установлению мира на Украине или «в обмен на вступление в НАТО». Политический советник, политический психолог Сергей Маркелов уверен, что это чистой воды манипуляция.