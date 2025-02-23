«Спекуляция чистой воды». Зеленский не оставит свой пост даже ради мира

Владимир Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира или в обмен на НАТО. Но это чистой воды манипуляция, рассказал в беседе с 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов.

«Он думает, что лапша политическая на уши еще работает, но ему уже все дали понять — не работает», — сказал Маркелов.

Политолог напомнил, что американский президент США Дональд Трамп уже дал понять Зеленскому, что он диктатор, ничтожество и врун, что из-за него начался конфликт и до сих пор не может закончиться.

«Ключевой момент, который характеризует уже падение политика безвозвратно, это потеря обратной связи. То есть, условно говоря, нормальный политик понимает, что главное — чувствовать, управляет он картиной мира или нет, потому что если не управляет, то это значит, что нарушена обратная связь и надо что-то с этим всем делать», — подчеркнул политолог.

По мнению Маркелова, Зеленский действует под давлением европейских политиков и учится на их примерах.

«Уйти „на благо Украины“? Слушайте, это спекуляция в чистом виде, <… > [попытка] прикрыться народом. Это самое слабое, что возможно», — добавил он.

По мнению политолога, Зеленский упорно демонстрирует, что делает все на благо своей страны, которой уже нет.

«Спекуляция чистой воды, попытка неправильной интерпретации реальности происходящего. Абсолютно нерабочая на сегодня для Зеленского формула», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее американский миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илон Маск заявил, что Зеленский обязан провести выборы на Украине, чтобы его перестали считать диктатором.