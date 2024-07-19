Зеленский осудил покушение на русофобку Фарион во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что врачи борются за жизнь бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. После покушения задействовали все необходимые силы национальной полиции и СБУ, написал он в своем Telegram-канале .

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», — написал украинский лидер.

В 60-летнюю русофобку Фарион стреляли во Львове вечером 19 июля. Она получила пулю в висок.

Украинскую националистку госпитализировали в критическом состоянии, сейчас ищут стрелка. Львовская полиция объявила об операции по задержанию подозреваемого, но его имя не назвали.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что Фарион якобы уже мертва.

В начале этого года Фарион заявляла, что ненависть ее внуков к русским и русскоговорящим вызывает у нее гордость. По ее словам, ее внук Дмитрик даже спит с украинским флагом.