Стало известно о состоянии экс-депутата Рады Фарион после покушения
УНИАН: экс-депутат Рады Фарион находится в тяжелом состоянии после покушения
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии после покушения во Львове. Об этом сообщил украинский телеканал УНИАН в Telegram-канале.
По данным журналистов, пострадавшая находится в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения. Она поступила туда с огнестрельным ранением около 20:00 по местному времени.
«В настоящее время она находится в реанимации. Состояние тяжелое», — отметили в больнице.
Одиозного экс-депутата Фарион подстрелили во Львове. В националистку выстрелил молодой человек 20-25 лет, он подкараулил ее около подъезда.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале уточнил, что экс-нардепа выстрелили на улице Масарика. Стрелок использовал оружие без глушителя. Все обстоятельства покушения продолжают выяснять.