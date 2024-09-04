Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал кадровые перестановки, которые происходят в правительстве Украины. Изменения продаются населению как «обновление надежды», отметил эксперт в беседе с сайтом « Взгляд ».

По его словам, на самом деле данная ситуация свидетельствует о внутриэлитном напряжении в Киеве.

«Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства», — пояснил политолог.

На взгляд Чеснакова, масштабные перестановки в условиях кризиса могут обернуться сбоями в работе системы. Она и так функционирует в аварийном режиме, подчеркнул специалист.