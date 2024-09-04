«Консолидация власти». Украинские чиновники забили тревогу из-за массовых увольнений

Украинские чиновники выразили обеспокоенность после массовых увольнений в кабмине. Об этом сообщили источники Financial Times .

«Некоторые [украинские] чиновники выразили обеспокоенность тем, что эти шаги (отставки министров — прим. ред.), по их словам, являются частью усилий [президента страны Владимира] Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации», — заявил собеседник газеты.

Уволившиеся чиновники рассказали изданию, что некоторые из подавших в отставку министров, вероятнее всего, останутся в кабмине, но будут выполнять другие обязанности.

Ранее вице-премьер, министр реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что подает в отставку. Она напомнила, что пробыла в правительстве почти три года.

До этого появилась информация, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба покинет свой пост. На его место могут назначить заместителя Андрея Сибигу.