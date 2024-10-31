Зеленский не поверил, что у Трампа получится закончить конфликт на Украине

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах захочет закончить украинский конфликт, ничего не выйдет. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский в беседе с южнокорейским телеканалом KBS, фрагмент их разговора опубликовали на YouTube-канале политика.

«Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что украинский лидер виноват в развязывании конфликта в его государстве. Бывший президент Штатов пообещал урегулировать ситуацию в случае переизбрания.

До этого Зеленский рассказал, что страну ждет три сценария после президентских выборов в США. Однако рассказал политик только про один — это дальнейшая поддержка государства со стороны западных союзников. Остальные два исхода зависят от того, кто победит на выборах.