Право Украины на вступление в НАТО является жизненной необходимостью для дальнейшего существования страны. Поэтому этот пункт стал первым в разработанном «плане победы». Об этом в Telegram-канале написал украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что открытое приглашение Украины в состав Североатлантического альянса станет политическим шагом, который не приведет к каким-либо последствиям для стран-участниц.

«Приглашение — это политический шаг. Шаг, который не меняет в корне условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активации пятой статьи Договора о НАТО.

Хотя наши люди этого заслуживают», — написал Зеленский.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о готовности начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но при условии, если в них учтут интересы российской стороны.

Глава государства подчеркнул, что причиной возникшего противостояния стала многолетняя агрессивная политика НАТО и готовность альянса использовать Украину для противостояния России.