«Время для перевооружения Киева». Лавров разоблачил европейскую идею перемирия на Украине

Под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевают не общеевропейскую безопасность, а продолжение конфликта против России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ .

«Сегодня это все перечеркнуто. Сейчас гарантии безопасности для Украины не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации», — сказал дипломат.

Глава МИД раскритиковал продвигаемую Европой идею немедленного прекращения огня.

«Ничего не решить на основе пропихиваемой сейчас Европой лукавой линии», — подчеркнул Лавров.

По его мнению, такое перемирие заморозит конфликт на линии соприкосновения, а Запад использует время для наращивания военной помощи Киеву.

Ранее Лавров уже высказывался о невозможности временного перемирия с Украиной по той же причине.