Украина устала от боевых действий, но согласна на прекращение огня только в обмен на «справедливый мир». Как сообщил телеграм-канал «Политика страны» , с таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава киевского режима подчеркнул, что ни он сам, ни простые люди не готовы вести боевые действия на протяжении долгих лет.

«Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — заявил Зеленский.

Авторы публикации не исключили, что такое заявление связано с очередным отказом украинского лидера по выведению войск с территории Донбасса.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский поднял вопрос о гарантиях безопасности со стороны США, а также потребовал от западных партнеров новых поставок вооружения.

По данным газеты The New York Times, выступление связано с давлением администрации президента США Дональда Трампа, которая поставила перед собой цель завершить конфликт на Украине к лету — перед подготовкой промежуточных выборов в конгресс.

По данным журналистов, США потребовали от Зеленского пойти на территориальные уступки в переговорах с Россией, поставив ультиматум — согласиться сейчас или окончательно лишиться поддержки и уже обещанных гарантий безопасности.