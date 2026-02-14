Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на украинские власти, чтобы добиться от них уступок в пользу России к лету. Об этом сообщила The New York Times .

На фоне подготовки к новому раунду мирных переговоров, украинские власти заметили рост давления со стороны Вашингтона. Таким образом администрация Трампа стремится завершить конфликт на Украине к лету. Перед украинским руководством встала дилемма: учесть ожидания США и одновременно не идти на компромиссы, которые считает неприемлемыми.

«Зеленский, выражая разочарование неравномерностью давления, одновременно подчеркивает важность сохранения вовлеченности США в переговорный процесс», — отметили авторы статьи.

Стремление Вашингтона завершить конфликт к июню Зеленский связал с внутриполитической повесткой США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине на следующей неделе. Они пройдут в Женеве 17–18 февраля.