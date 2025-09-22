Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал президентские выборы на Украине неактуальными в текущих условиях. Об этом сообщил один из депутатов Верховной рады изданию «Украинская правда» .

«Зеленский сказал, что этот вопрос важен <…> для украинской оппозиции. Для всех остальных выборы неактуальны — нам войну заканчивать», — рассказал парламентарий на условиях анонимности.

Ранее на Украине раскрыли новые планы Зеленского по выборам. По словам блогера Анатолия Шария, глава киевского режима понимает, что в случае с парламентскими выборами никаких шансов нет.

При этом, по словам экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова, офис Зеленского не рассматривает бывшего командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного как потенциального соперника на предстоящих выборах.