Владимиру Зеленскому и его окружению нужно временное перемирие для проведения президентских выборов в стране. На это указал в Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

«Зеленский сейчас очень хочет выборы. Выборы президента. А парламентские выборы не хочет, потому что понимает, что там шансов нет никаких…» — написал он.

Блогер отметил, что украинским властям нужно только временное перемирие, а не то, о чем заявляет президент России Владимир Путин.

По словам Шария, Зеленский уверен в своей победе на выборах президента, а после них вооруженный конфликт с Россией продолжится. До парламентских дело не дойдет.

Ранее журналист заподозрил Зеленского в создании антитрамповской коалиции. На встрече с европейскими лидерами в Париже глава киевского режима говорил, что не станет подчиняться требованиям лидера США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения.