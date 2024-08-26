Зеленский назвал действия ВСУ под Курском частью политической операции

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал действия войск Украины в Курской области частью «крупной военно-политической операции». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ сорвали наступательную операцию российских военных, которую ВС РФ якобы подготовили на севере Украины — со стороны Сум и Курской области.

«Разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. <…> Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции», — заявил Зеленский.

Он отметил, что цель украинских войск — заставить РФ подготовиться «к справедливому миру».

Ранее Зеленский заявил о неготовности Украины разменивать территории для прекращения кризиса. По его словам, правительство не хочет, чтобы конфликт останавливался на линии фронта.

До этого в Минобороны России сообщили, что ВС РФ ударили по вражеской реактивной системе залпового огня «Град» ВСУ в Курской области. Разведка группировки войск «Север» зафиксировала движение РСЗО противника в приграничном районе и после анализа разведданных командование решила уничтожить украинское оружие.