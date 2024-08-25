«Украина не готова». Зеленский исключил размен территорий на мир

Президент Зеленский: Украина не будет менять свои территории на заключение мира

Владимир Зеленский сообщил о неготовности Украины разменивать земли для прекращения конфликта. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Зеленский пояснил, что власти не желают, чтобы конфликт останавливался по линии фронта.

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал он.

Зеленский еще раз подчеркнул, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы было необходимо для предотвращения возможных атак ВС РФ на позиции ВСУ в Сумской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, как Зеленский задолго до СВО со слезами на глазах просил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова. Военный уточнил, что тогда украинский актер был сильно напуган.