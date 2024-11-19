Зеленский назвал 2025 год решающим для Украины

Зеленский объявил о решающих для Украины моментах в 2025 году

Украина в 2025 году столкнется с решающими моментами развернувшегося конфликта. Такой прогноз в Telegram-канале сделал президент страны Владимир Зеленский.

Он пояснил, что считает следующий год решающим для прекращения боевых действий и определения победителя схватки.

«В решающие моменты — а они будут в следующем году — мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства», — написал Зеленский.

Украинский лидер не в первый раз возложил большие надежды на следующий год. В начале октября, выступая на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Хорватии, Зеленский объявил, что намерен завершить конфликт не позднее 2025 года. Он пояснил, что основывает свой прогноз на ситуации на фронте.

В конце прошлой недели украинский лидер объявил, что в следующем году конфликт завершится дипломатическим путем. Зеленский призвал всю свою команду приложить достаточное количество усилий, чтобы Украина на переговорах находилась в сильной позиции.