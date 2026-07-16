Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны Украины

Зеленский поручил и. о. главы СБУ Хмаре возглавить Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре возглавить министерство обороны Украины. Об этом руководитель киевского режима сообщил в телеграм-канале .

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили», — написал Зеленский.

Он добавил, что после завершения ряда юридических процедур планирует обратиться к парламентариям за поддержкой в утверждении Хмары на должность.

Ранее новый состав украинского правительства получил одобрение большинства депутатов Верховной рады. Кабинет министров представил назначенный премьер Сергей Корецкий.