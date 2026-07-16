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Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны Украины

Зеленский поручил и. о. главы СБУ Хмаре возглавить Минобороны Украины

Press Service Of The President O/Global Look Press
Фото: Press Service Of The President O/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре возглавить министерство обороны Украины. Об этом руководитель киевского режима сообщил в телеграм-канале.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили», — написал Зеленский.

Он добавил, что после завершения ряда юридических процедур планирует обратиться к парламентариям за поддержкой в утверждении Хмары на должность.

Ранее новый состав украинского правительства получил одобрение большинства депутатов Верховной рады. Кабинет министров представил назначенный премьер Сергей Корецкий.