Рада утвердила новый состав правительства Украины

Депутаты Верховной рады Украины большинством голосов утвердили новый состав правительства Украины, представленный назначенным премьер-министром Сергеем Корецким. Как сообщил «Интерфакс-Украина», за утверждение нового кабмина проголосовали 264 нардепа.

Большинство голосов за обеспечили пропрезидентская фракция «Слуга народа», внефракционные депутаты, группа «Довира», партии «За будущее», «Восстановление Украины» и «Платформа за жизнь и мир».

Возглавляемая бывшим президентом страны Петром Порошенко «Европейская солидарность» не поддержала назначение кабмина. Один голос поступил от фракции «Батькивщина», два — от «Голоса».

Свои посты сохранили первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Сергей Ляшко, министр молодежи и спорта Матвей Бидный и министр социальной политки, семьи и единства Денис Улютин.

Среди новичков в правительстве оказались начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, занявший пост министра по делам ветеранов, и глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, получивший назначение министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Также в правительство перешли депутаты от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин и Денис Маслов, возглавившие Министерство территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство юстиции.

Кандидатуры министров иностранных дел и обороны на утверждение депутатами внесет украинский лидер Владимир Зеленский.

Смена украинского правительства прошла в рекордно короткие сроки. Бывшего премьер-министра Юлию Свириденко вместе со всем правительством депутаты Рады отправили в отставку 14 июля, а нового главу кабмина Сергея Корецкого утвердили через два дня.