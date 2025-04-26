Зеленский нарушил дресс-код на похоронах папы римского Франциска

Зеленский приехал на похороны папы римского Франциска во френче

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал надевать костюм на похороны папы римского Франциска и появился на публике в черном френче, выделившись из толпы, одетой в деловые костюмы и фраки. Внимание на дресс-код украинского лидера обратило РИА «Новости» .

Дополнительную неряшливость виду Зеленского придала мятая одежда.

Выбор образа украинского лидера неоднократно вызывал вопросы у организаторов встреч на высшем уровне, которые критиковали Зеленского за нарушение протокола.

В последний раз на отсутствие костюма украинскому лидеру указал президент США Дональд Трамп во время переговоров в Вашингтоне, которые переросли в перепалку.

Церемония прощания с папой римским Франциском началась на площади Святого Петра в Ватикане. По предварительным подсчетам, на месте собрались около 200 тысяч человек.

После литургии гроб с телом понтифика провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где пройдут похороны.