Более 200 тысяч человек пришли на похороны папы Франциска
Ватикан: на церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек
Около 200 тысяч человек находятся на площади Святого Петра в Ватикане на церемонии похорон папы римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба печати Святого престола.
«Компетентные органы сообщают, что на данный момент в похоронах папы Франциска принимают участие порядка 200 тысяч человек», — заявили в Ватикане.
Гроб с телом понтифика с началом литургии вынесли из базилики Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Ватикана Джованни Баттиста Ре.
После траурной церемонии на площади гроб провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где пройдет погребение.
Россию на церемонии похорон папы римского представляет глава министерства культуры Ольга Любимова. Такое решение принял президент Владимир Путин.
Всего проститься с Франциском прибыли 182 иностранные делегации.