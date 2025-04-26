Более 200 тысяч человек пришли на похороны папы Франциска

Ватикан: на церемонии похорон папы Франциска присутствуют 200 тысяч человек

Около 200 тысяч человек находятся на площади Святого Петра в Ватикане на церемонии похорон папы римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба печати Святого престола.

«Компетентные органы сообщают, что на данный момент в похоронах папы Франциска принимают участие порядка 200 тысяч человек», — заявили в Ватикане.

Гроб с телом понтифика с началом литургии вынесли из базилики Святого Петра. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Ватикана Джованни Баттиста Ре.

После траурной церемонии на площади гроб провезут по улицам Рима и доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре, где пройдет погребение.

Россию на церемонии похорон папы римского представляет глава министерства культуры Ольга Любимова. Такое решение принял президент Владимир Путин.

Всего проститься с Франциском прибыли 182 иностранные делегации.