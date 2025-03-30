Зеленский начал готовиться к выдвижению на новый срок

The Economist: идет серьезная подготовка к избранию Зеленского на второй срок

На Украине начали серьезную подготовку к тому, чтобы Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок. Об этом сообщило издание The Economist.

«Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — указали в публикации.

Источники издания заявили, что на прошлой неделе Зеленский провел совещание, в ходе которого поручил команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое могут ввести в конце апреля.

Первое подтверждение этого решения может появиться накануне 5 мая — перед тем, как закончится срок проведения парламентского голосования по продлению военного положения.

Авторы статьи напомнили, что для начала избирательного процесса необходимо его отменить. При этом точные сроки выборов в статье не озвучили, но, предположительно, их могут провести летом.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что украинские власти согласилась на проведение президентских выборов. В то же время в политических кругах на Украине уже обсуждают, как долго Владимир Зеленский продержится у власти.