Зеленскому конец. Спецпосланник Трампа сделал шокирующее заявление об Украине

Украинские власти согласились провести в стране президентские выборы. С таким заявлением выступил представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф, его интервью транслировали на YouTube .

Уиткофф беседовал с журналистом Такером Карлсоном. На прямой вопрос репортера спецпосланник президента США ответил, что украинская сторона на выборы согласилась.

«Выборы на Украине будут», — подчеркнул чиновник.

В середине февраля президент США Дональд Трамп призвал провести на Украине выборы. Он также указал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. Позднее американский политик называл украинского лидера «диктатором без выборов».

Уже 14 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в случае 30-дневного прекращения огня власти не отменят военное положение. Не собираются проводить и выборы.

По данным источников газеты Financial Times, в политических кругах в Киеве начали обсуждать, как долго Владимир Зеленский еще сможет продержаться у власти.