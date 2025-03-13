В политических кругах в Киеве начали обсуждать, как долго Владимир Зеленский еще сможет продержаться у власти. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского», — сообщил изданию украинский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, многие на Украине, даже те, кто публично поддерживал главу киевского режима после его неудачного визита в Белый дом, на деле готовятся к президентским выборам и налаживают контакты с американской стороной.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая не исключила, что США могут физически устранить Зеленского, чтобы заменить его более сговорчивой фигурой и добиться урегулирования на Украине.