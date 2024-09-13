Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные отразили контратаку ВСК в направлении населенного пункта Обуховка. Они также сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки.

Кроме того, украинские силы предприняли попытку прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих. ВС России уничтожили 34 единицы бронетехники, среди них семь танков, две боевые машины пехоты, три БТР и 22 боевые бронированные машины.

Бойцы спецназа ликвидировали станции РЭБ и опорные пункты ВСУ с помощью танков и минометов. После налета потери украинских войск составили около 50 солдат.

За весь период боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих.