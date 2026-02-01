Зеленский набросился на киевские власти из-за ситуации в городе

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу киевских властей по устранению аварии в энергосистеме и заявил, что ситуация с отоплением в столице остается неприемлемой. Об этом он написал в телеграм-канале .

По его словам, происходящее в городе показывает, что местные власти работают недостаточно эффективно. Ремонтные работы продлили, а более 500 многоквартирных домов по-прежнему остаются без отопления.

«До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации — сотни домов», — написал он.

Зеленский сообщил, что заслушал доклад МВД Украины о работе пунктов поддержки и обогрева в Киеве. По его словам, людей, которые обращаются за помощью, стало больше. В некоторых районах развернули дополнительные пункты, где организовали горячее питание. Он отметил, что линия 112 будет и далее принимать обращения и фиксировать потребности, правительственный контактный центр также продолжит работу.

Президент Украины добавил, что Киеву следует быстрее взаимодействовать с правительственными структурами, чтобы жители своевременно получали помощь и актуальную информацию.

Накануне в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение электроэнергии из‑за проблем в энергосистеме. В Киеве без тепла остались до 1000 домов.