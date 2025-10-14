Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что решение принято после подтверждения у ряда лиц наличия российского гражданства.

По данным издания «Страна.ua», кроме Труханова, гражданства также лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

Ранее Труханов заявлял, что намерен обжаловать решение, и предполагал, что инициатива по лишению его гражданства могла быть вызвана личной неприязнью и желанием «убрать его из политического пространства». Он также заверил, что никогда не был гражданином России.

Три года назад Зеленский инициировал проверки в отношении мэра Одессы из-за петиции о пророссийских взглядах. В ней предложили лишить Труханова паспорта и начать против него уголовное преследование.