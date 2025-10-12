Мэр Одессы заявил, что Зеленский может лишить его гражданства Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов опасается лишения гражданства Украины из-за якобы наличия российского. Обращение к жителям страны он опубликовал в Telegram-канале.

Этот вопрос, по словам градоначальника, могут рассмотреть 13 октября на комиссии президента Украины Владимира Зеленского.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — подчеркнул Труханов.

Три года назад Зеленский инициировал проверки в отношении мэра Одессы из-за петиции о пророссийских взглядах. В ней было предложено лишить Труханова паспорта и провести уголовное преследование. Обращение набрало необходимые для рассмотрения подписи, однако решение принято не было.

В 2024 году в Раду внесли закон о множественном гражданстве, который подразумевает, что получившие российский паспорт украинцы автоматически будут лишены украинского.