Зеленский испугался, что Трамп откажется от посредничества в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что американский лидер Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с российской стороной. Об этом сообщила немецкая газета Zeit .

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — отметили авторы материала.

При этом для Украины все на самом деле зависит от роли Соединенных Штатов в конфликте. Зеленский вряд ли может надеяться на европейских партнеров, которые не делают ничего, кроме пустых заявлений. Дальнейшие шаги зависят от реакции Трампа, заключили журналисты.

Немецкие СМИ также сообщили, что Россия на прошедших переговорах в Стамбуле показала преимущество, а у Зеленского осталось немного времени.