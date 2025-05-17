«Поджимает время»: Зеленскому указали на преимущество России на переговорах

BZ: переговоры в Стамбуле показали, что условия мира для Украины будут жесткими

Россия на прошедших в Стамбуле переговорах продемонстрировала преимущетсво, у президента Украины Владимира Зеленского осталось мало времени. Об этом написало немецкое издение Berliner Zeitung , комментируя итоги встречи российской и украинской делегаций в Турции.

«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — прим. ред.), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — отметили авторы публикации.

Берлин и Брюссель не в состоянии проявить принимать активное участие в переговорах, поэтому им придется ждать, пока Россия и США сблизятся, отметили в материале. Условия мира для Украины при таком раскладе будут более жесткими, предупредили авторы.

Российская сторона выдвинула ряд требований на переговорах. Одним из ключевых пунктов стало признание территориальных реалий. Российская делегация потребовала Украину отказаться от претензий на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым.