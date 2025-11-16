Зеленский договорился с Грецией об импорте газа на Украину

Украина и Греция подписали соглашение о транзите американского СПГ через греческие терминалы. Об этом заявил Владимир Зеленский во время визита в Афины в соцсетях. По словам украинского президента, первые партии сжиженного газа планируется направить в страну уже в январе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что его страна превращается в ключевой транзитный хаб для поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу.

Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом. Его встретил вице-премьер Костис Хадзидакис, а позже сегодня у украинского президента запланирована встреча с президентом Греции Константиносом Тасуласом.

На время визита в столице введен запрет на митинги и демонстрации. Греческие СМИ сообщают, что Киев намерен просить у Афин две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.

Кроме того, как отметил сам Зеленский, Украина рассчитывает наладить импорт американского газа через греческие терминалы.

The New York Times со ссылкой на европейского чиновника сообщало, что удары по объектам «Нафтогаза» в октябре вывели из строя около 60% производственных мощностей компании. Издание отметило, что с приближением четвертой зимы конфликта Россия расширила цели — от электроэнергетики к газовой инфраструктуре Украины.

Под атаками оказались скважины, газовые хранилища, трубопроводы и другие ключевые объекты. Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий напомнил, что газ обеспечивает отопление и приготовление пищи примерно для 80% украинских домохозяйств, а большинство многоэтажек отапливаются централизованно, на газе.