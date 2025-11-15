Российские удары по энергетике вывели из строя 60% мощностей «Нафтогаза»

Семь ударов по объектам «Нафтогаза» в октябре вывели из строя около 60% производственных мощностей компании. Об этом The New York Times сообщил европейский чиновник на условиях анонимности.

Издание отмечает, что с приближением четвертой зимы конфликта Россия расширила цели — от электроэнергетики к газовой инфраструктуре Украины. Под атаками оказались скважины, газовые хранилища, трубопроводы и другие ключевые объекты.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий напомнил, что газ обеспечивает отопление и приготовление пищи примерно для 80% украинских домохозяйств, а большинство многоэтажек отапливаются централизованно, на газе.

По данным NYT, в некоторых городах уже случались временные перебои с газоснабжением. Эксперты предупреждают: если атаки продолжатся, миллионы украинцев могут столкнуться с трудностями при обогреве жилья. Переход на электрические обогреватели ситуацию не спасет — это лишь увеличит нагрузку на энергосистему, которая сама серьезно пострадала от ударов.

Минобороны России в свою очередь не раз заявляло, что удары наносятся исключительно по военным объектам.