В Афинах ввели запрет на публичные собрания из-за визита Зеленского

Жесткие ограничения на все публичные собрания ввели греческие власти в Афинах в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила полиция Греции на официальном сайте .

Запрет будет действовать в воскресенье 16 ноября 2025 года с 6:00 до 22:00 по местному времени. Решение затронуло все мероприятия под открытым небом на территории Афин и Северо-Восточной Аттики.

«Данный запрет налагается, поскольку проведение собраний представляет серьезной угрозу общественной безопасности в связи с возможным совершением тяжких преступлений, особенно в отношении жизни, физической неприкосновенности и имущества», — сообщили в полиции.

Ранее предстоящий визит Зеленского в Париж на фоне коррупционного скандала насторожил французов.