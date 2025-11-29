Зеленский дал тайные указания представителям Украины на переговорах
Владимир Зеленский дал секретные указания членам украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта. Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.
«Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно», — говорится в документе.
Его название: «О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».
Зеленский назначил Рустема Умерова главой делегации Совета национальной безопасности и обороны. Ранее эту должность занимал Андрей Ермак, руководитель его офиса. Однако накануне Ермака освободили от должности после обысков по делу о коррупции.
Портал Axios накануне сообщил, что отставка Ермака случилась за день до его запланированной поездки в США. Там он должен был встретиться со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По информации Financial Times, переговоры пройдут в Майами, штат Флорида.
Зеленский сообщил в Telegram, что делегация уже в пути в США. Он добавил: цель — быстро и четко разработать шаги для завершения военных действий.
Зеленский надеется, что итоги переговоров в Женеве будут доработаны в Соединенных Штатах. В ближайшее воскресенье он ожидает доклада от делегации, которая представит результаты своей работы.
Отставка Ермака может сделать Киев более уступчивым на мирных переговорах. Такое предположение высказал в своей статье Эндрю Дэй, обозреватель журнала The American Conservative. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать максимум как «буферное государство» между Россией и НАТО.