Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой СБУ Василием Малюком пригрозил новыми терактами на территории России. Об этом глава киевского режима заявил в Telegram-канале.

«Я согласовал и наши операции, нацеленные на уменьшение российского военного потенциала», — написал он.

Зеленский также высоко отметил работу украинских спецназовцев.

Ранее премьер Мали Абдулайе Маига, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, обвинил украинские власти в сотрудничестве с преступными группировками и спонсировании международного терроризма. По его словам, Украина активно поставляет боевикам дроны-камикадзе, которые атакуют в том числе и его страну.