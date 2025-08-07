Зеленский анонсировал диалог с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский планирует пообщаться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Франции и Италии. Публикация появилась в его Telegram-канале.

На 7 августа запланированы переговоры советников по национальной безопасности. Зеленский подчеркнул их важность для «для реального продвижения на пути к миру» и обеспечения независимости Украины в любых условиях. Среди главных задач он выделил прекращение огня, подготовку к встрече с Путиным, определение сроков и повестки, а также обеспечение долгосрочной безопасности.

Украинский лидер рассказал, что после вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он отдельно пообщался с президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию, Дональд Трамп выступил с заявлением в Овальном кабинете. Он подчеркнул, что есть реальная возможность завершить текущий раунд переговоров и организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.