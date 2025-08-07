Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп по итогам визита своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию сделал заявление в Овальном кабинете. Он отметил, что есть хороший шанс «завершить раунд» и провести трехсторонние переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Есть очень хорошие перспективы, что они это сделают. И мы еще не определили, где именно, но сегодня у нас были очень хорошие переговоры с президентом Путиным. И есть очень хороший шанс, что мы завершим этот раунд, поставим точку на этом пути. <…> Еесть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро», — заявил Трамп журналистам, задавшим вопрос о встрече с Зеленским и Путиным.

Американский президент не стал называть «прорывом» встречу Уиткоффа и Путина, он отметил, что речь идет о постепенной работе. Также Трамп, памятуя о прежних промахах, не стал давать оценки ситуации со сделкой по Украине, он лишь отметил, что «есть прогресс».