Застрявший в овраге уклонист с Украины выжил благодаря коту

Украинец решил сбежать от мобилизации в Румынию, но переходя через горы, упал в овраг. Пережить многочасовую спасательную операцию ему помог взятый с собой кот, сообщил сайт Spotmedia .

В побеге через румынскую область Марамуреш в Карпатах участвовали три человека. Пограничники засекли двух мужчин с вертолетов. К их спутнику пришлось вызвать спасателей, потому что он упал в овраг глубиной 400 метров и не смог подняться на поверхность.

К месту происшествия прибыли 15 горноспасателей. Директор Государственной службы округа Сальвамонт Марамуреш Дэн Бенга сообщил, что их работу осложнила метель, толстый слой снега и 50% уклон. Спасательная операция длилась 5,5 часа. Все это время парня отогревало животное.

«Ему 28 лет, а это его котенок, из дома, на Украине. И наверняка никто и никогда не сможет его забрать, потому что котенок вчера вечером сохранил ему жизнь», — сказал Бенга.

Побег мужчин с Украины в Румынию перестал быть редкостью. Маршрут через Карпаты выбрал блогер Паша Бумчик. Еще двум уклонистам пришлось напасть на пограничников, чтобы спастись в соседней стране.