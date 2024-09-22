Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки о мобилизации сбежал из страны в Румынию через Карпаты. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Блогер Паша Бумчик опубликовал в соцсети видеозапись с переходом через горы в соседнюю страну. Ранее он публиковал видео, в котором говорил, что ему нравится Румыния. В ролике блогер продемонстрировал повестку, согласно которой ему нужно было явиться в Соломенский территориальный центр комплектования 14 сентября.
Ранее издание опубликовало видео, на котором одесситки заблокировали дорогу у военкомата, в котором насильно удерживали их мужей. Женщины заявили, что мужчин выкрали и хотят отправить на передовую.
Украинский блогер после получения повестки сбежал в Румынию через Карпаты
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