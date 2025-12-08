Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 9 декабря

Совет Безопасности ООН 9 декабря рассмотрит ситуацию в Украине по инициативе западных стран. Об этом заявили журналистам в председательствующей в органе в декабре миссии Словении при Всемирной организации.

Провести заседание попросили Дания, Франция, Греция, Южная Корея и Великобритания, уточнило РИА «Новости». Начало запланировано на 10:00 по местному времени (18:00 по московскому времени).

На повестке будет вопрос «Поддержание мира и безопасности на Украине». Планируется обсудить обстановку в стране, в том числе гуманитарную ситуацию.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не изучил мирное предложение США и затягивает процесс переговоров. Республиканец подчеркнул, что американские и украинские представители продолжают контакты об урегулировании конфликта.

Сын политика, в свою очередь, допустил отказ США от поддержки Украины.