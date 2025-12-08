Сын американского президента Дональд Трамп-младший не исключил, что Белый дом отвернется от Украины и перестанет ей помогать. Об этом сообщила газета Politico .

Предположение о прекращении поддержки Украины со стороны США Трамп-младший высказал на Дохийском форуме. Он добавил, что его отец является непредсказуемым лидером, который заставляет «всех действовать в искреннем ключе».

«Я думаю, что он может это сделать. <…> Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать», — уточнил сын президента США.

Трамп-младший также выступил с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Он напомнил о вопиющем уровне коррупции в администрации президента республики и добавил, что левые силы в США не обращают внимания на эту проблему.

«Зеленский стал [для них] почти божеством, он был выше всяких упреков», — подчеркнул предприниматель.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что на Украине продолжатся аресты чиновников. По его мнению, американское руководство отстранит Зеленского от участия в мирном процессе.