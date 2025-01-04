Массовую раздачу повесток устроили на украинском курорте

Сотрудники военкомата раздавали повестки на дороге в сторону популярного горнолыжного курорта Буковель на западе Украины. Об этом очевидец сообщил изданию «Страна.ua».

«Массовая раздача повесток происходит в сторону из Буковеля на Яремчу», — сказал он.

Отдыхающие на курорте пожаловались на пробки на трассе из-за действий военкомов.

До этого в украинских социальных сетях появились видео, судя по которым в новогодние праздники на курорт Буковель прибыло много туристов, в том числе мужчин призывного возраста.

Жителю Хмельницкой области пришлось отбиваться от военкомов с помощью слезоточивого газа. Сначала он предложил им взятку, а потом убежал.

В Полтавкой области сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине. После этого он написал заявление в полицию. До этого сообщалось, что украинец получил перелом ноги, когда выпрыгнул с окна военкомата в Черновцах.