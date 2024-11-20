Западные СМИ допустили передачу Трампом ядерного оружия Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом сообщило британское издание Express .

«Сделка может быть проведена в скрытном режиме, тогда Украина станет весьма сильной. Зеленский просто скажет, что они разбомбят Москву в случае нападения», — отметил военный эксперт Николас Драммонд.

По его словам, Трамп, вероятно, предоставит Украине ядерное оружие при условии, что страна не станет присоединяться к НАТО.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что, даже если Украина сделает собственную ядерную бомбу, то на линии фронта это не поможет все равно. Он подчеркнул, что страна не занимается ядерными разработками.

Украинский МИД также подчеркивал, что государство не намерено создавать ядерное оружие, сотрудничает с МАГАТЭ и прозрачна для его мониторинга.