Западные партнеры не смогут оплатить восстановление Украины

У западных партнеров Украины нет ни ресурсов, ни финансов на ее восстановление. Об этом британский обозреватель Вольфганг Мюнхау заявил в материале для The New Statesman .

«Трамп не хочет платить за восстановление Украины. И он не хочет отправлять американские войска. Это оставит европейцев ответственными за задачу, к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы», — написал он.

Обозреватель добавил, что считает стратегию Запада в отношении России провальной. По его мнению, санкции вводят необдуманно. В итоге рестрикции наносят ущерб не России, а тем государствам, которые их утверждают.

Ранее Дональд Трамп дал понять, что уже в начале 2025 года попробует организовать мирные переговоры по украинскому кризису. Ожидается, что и несколько европейских стран также станут подталкивать Зеленского к переговорам.