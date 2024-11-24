Западные чиновники проигнорировали конференцию в Киеве

Novinky: на саммит по зерну в Киев приехали лишь два зарубежных чиновника

Прошедшая в Киеве ІІІ Международная конференции по продовольственной безопасности «Зерно с Украины» не вызвала интереса на Западе. На мероприятие приехали лишь два зарубежных гостя, сообщил Novinky .

В столицу Украины, по информации журналистов, прибыли еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава МИД Чехии Ян Липавский. Остальные высокопоставленные чиновники выступили онлайн. К видеосвязи подключились, например, президенты Эстонии Алар Карис, Коста-Рики Родриго Чавес, Швейцарии Виола Амерд, премьер-министры Люксембурга Люк Фриден и Финляндии Петтери Орпо.

Украинскую сторону представили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига. Участники конференции обсудили поставки зерна и продовольственную безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже сделал на мероприятии несколько заявлений. Он сообщил, что США предоставят план урегулирования кризиса в январе 2025 года, и призвал реформировать систему управления армией.