Залужный пойдет на Киев? На Украине спрогнозировали восстание

На Украине планируется госпереворот для свержения президента Украины Владимира Зеленского. Его место займет экс-главком, посол в Великобритании Валерий Залужный, поддержанный США. Об этом сообщил политолог, экономист Олег Соскин на YouTube-канале .

К гражданской войне, по его мнению, привела внутренняя политика Зеленского. Украинцы устали от мобилизации, закрытых границ и пренебрежения.

«Понятно, что готовится какой-то переворот. Это легко сделать. <…> Он с двух городов может начать наступление: с Одессы — там очень плохая ситуация для Зеленского — и, что еще хуже, со Львова», — заявил политолог.

Соскин заявил, что США сделали ставку на Залужного. Он допустил, что генерала могут поддержать украинские оппозиционеры и целые города.

Ранее о грядущей смене власти предупредил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его мнению, победа Залужного, поддержанного Великобританией, не решит проблем.