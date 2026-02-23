Кураторы Владимира Зеленского в Лондоне решили заменить его и пытаются навязать Украине нового лидера — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил на сайте движения «Другая Украина» его глава Виктор Медведчук.

Он написал, что британцам важно поставить в Киеве своего, а не проамериканского президента. По его словам, они поняли, что время менять Зеленского пришло, иначе потеряют влияние в управлении конфликтом.

«Обозреватели запаслись попкорном и наблюдают, как кукловоды кровавого клоуна из Британии методично сливают его в утиль», — отметил политик.

Медведчук напомнил о недавних интервью Залужного, где тот обвинял Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и рассказывал об обысках в своей ставке. Залужного неоднократно называли главным конкурентом действующего президента на возможных выборах. Его отставку с поста главкома и «ссылку» в Лондон связывали с желанием Зеленского убрать соперника.

«Для украинского народа такая рокировка — обмен шила на мыло. Никаких проблем она не решит, а только усугубит», — резюмировал Медведчук.

Выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года.