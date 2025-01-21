Залужный поделился подробностями конфликта между Генштабом ВСУ и руководством Украины

В 2023 году украинское руководство и партнеры страны выступили против плана Генерального штаба по проведению наступления на трех направлениях, настаивая на сосредоточенности усилий на одном из них. Об этом рассказал экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный в своей книге «Моя война», содержание которой приводит «Украинская правда».

По его словам, в 2023 году украинский генштаб разработал план наступательной операции по трем направлениям. Однако от этого плана отказались как представители США, так и руководство Украины.

Бывший главнокомандующий считает, что концентрация сил на одном направлении привела бы к значительным потерям солдат и техники.

Залужный отмечает, что внутренний конфликт едва не перерос в глобальный. Он подчеркнул, что избежать этого помогло интервью американской газете Washington Post.

«Интервью, которое успокоило пыл одних и вернуло на землю других», — написал в своей книге Залужный.

По его словам, нужно было, несмотря ни на что, успокоить партнеров и убедить руководство в правильности действий.

Ранее бывший главком рассказывал о сбывшемся пророчестве 25-летней давности. Однако в Раде высмеяли Залужного после слов о предсказании гадалки. Депутат Александр Дубинский назвал Залужного идеальным кандидатом в президенты для тех, кто с радостью поддерживает акты сожжения книг и сноса памятников. Дубинский также отметил, что в избирательных бюллетенях можно было бы написать «тупой и еще тупее».