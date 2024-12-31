Боевые действия на территории Украины бывшему главнокомандующему вооруженными силами страны Валерию Залужному 25 лет назад предсказала гадалка. Как сообщило агентство УНИАН , об этом он написал в своей книге мемуаров.

Залужный рассказал, что 25 лет назад был курсантом военного училища и ехал домой в родной город Новоград-Волынский на каникулы. По пути встретил женщину, которая предложила ему погадать. Будущий офицер согласился и услышал пророчество, которое сбылось.

«Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный», — процитировал гадалку Залужный.

Несмотря на свой отъезд в Великобританию, бывший главнокомандующий ВСУ пользуется большой популярностью среди украинцев и сильно обходит по всем рейтинговым показателям действующего главу государства Владимира Зеленского.

Со ссылкой на близкие к властям источники журналисты выяснили, что офис президента сейчас идет на все меры, чтобы не допустить Залужного до выборов главы государства, которые пока не объявлены.