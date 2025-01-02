«Тупой и еще тупее». В Раде высмеяли Залужного после слов о предсказании гадалки

Депутат Верховной рады Александр Дубинский посмеялся над Валерием Залужным из-за слов о предсказанных гадалкой боевых действиях. В Telegram-канале он усомнился в умственных способностях экс-главкома ВСУ.

«Оказалось, что наш железный уклонист Залужный еще и верит в гадалок. Идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сожжению книг и сносу памятников», — отметил он.

Дубинский добавил, что в бюллетенях можно было бы написать «тупой и еще тупее», и тогда никто не ошибся бы в выборе при голосовании.

Ранее в своей книге Залужный подробно описал встречу с гадалкой в поезде. Он рассказал, что предсказательница якобы говорила о «римском профиле» и крови воинов в жилах. Женщина также заявила, что будто бы видела «страшную войну», в которой экс-главком ВСУ — главный.

С 9 мая 2024 года Залужный занимает пост полномочного посла Украины в Великобритании. Бывший главнокомандующий ВСУ до сих пор пользуется среди украинцев большой популярностью и сильно обходит по всем рейтинговым показателям действующего президента Владимира Зеленского.