Залужный опозорился на выступлении в Британии

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный публично опозорился, выступая в Королевском институте международных отношений*. Об этом написало издание РИА «Новости» .

Залужный несколько раз пытался на английском произнести слово «цивилизованный», а потом обратился за помощью к переводчику. Затем посол переврал сюжет шекспировской трагедии «Отелло».

«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — заявил дипломат.

Ранее Залужный заявил, что на Украине могут начать мобилизовать женщин. По словам дипломата, это необходимо для спасения Европы. При этом он не рекомендовал отправлять в ВСУ молодых украинцев. Он заявил, что молодежь нужно беречь и призывать только в крайнем случае.

*Признан в России нежелательной организацией.